На енергетичному "Рамштайні" Шмигаль закликав партнерів зменшити залежність від російського ядерного палива

Також ішлося про допомогу для української енергосистеми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Міжнародної консультативної ради за участі міністрів енергетики країн-партнерів закликав припинити бізнес із Росією, Росатомом та його дочірніми компаніями.

Про це йдеться на урядовому порталі.

"Російська Федерація порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму на державному рівні. Водночас Росія зберігає лідерські позиції на світовому ядерному ринку. Дохід "Росатома" у 2022 році зріс на 17%, порівняно з 2021 роком, а експорт — на 15%, і склав 10 млрд доларів", — сказав прем'єр.

За його словами, ці кошти, очевидно, стають спонсором для російського військового бюджету.

Наразі деякі держави продовжують співпрацювати з Росатомом у будівництві нових атомних енергоблоків, чимало залежать від російського ядерного палива та послуг.

Шмигаль наголосив, що цьому слід покласти край. "Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал про те, що ядерний тероризм не може толеруватися", - додав прем'єр.

За його словами, необхідно додати до нового пакету санкцій проти Росії представників російської атомної промисловості. Також варто використати всі доступні засоби, аби змусити країну-агресора покинути Запорізьку АЕС.

На енергетичному "Рамштайні" йшлося і про допомогу українській енергосистемі.

Серед кроків для її збереження - максимальний ремонт пошкоджених ліній електропередачі та розподілу, відновлення та децентралізація генерації (де це можливо), програми енергоефективності та посилення транскордонної торгівлі електроенергією.

"Нам прямо зараз потрібно багато автотрансформаторів, розподільних пристроїв, ізоляторів, з’єднувачів, стовпів і так далі. Високовольтне обладнання є пріоритетним, але розподільчі мережі також потребують ремонту", — сказав глава уряду.

Нагадаємо, наразі енергетики, місцева влада і комунальні служби відновили понад 55% зруйнованих і пошкоджених російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури.

На початку лютого після ремонту Енергоатом запустить один енергоблок.