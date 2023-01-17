На початку лютого після ремонту запустять один енергоблок.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, об'єкт наразі перезавантажують, аби швидше запустити в роботу.

"Зараз ми працюємо на максимально можливій сьогодні потужності. У нас в роботі 8 енергоблоків, один енергоблок ми прискореними перевантажуємо для того, щоби якомога швидше підключити його до енергосистеми. І це буде фактично на початку лютого", - сказав Котін.

Він додав, що вся генерація, яка є на підконтрольній Україні території, повністю буде видавати електрику в енергосистему України.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.

Раніше Енергоатом спростував інформацію про нібито зупинку роботи українських атомних енергоблоків.