Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаЕкономікаДержава

​На початку лютого Енергоатом запустить після ремонту один енергоблок

Решта вісім працюють на повну потужність.

​На початку лютого Енергоатом запустить після ремонту один енергоблок
Фото: t.me/energoatom_ua

На початку лютого після ремонту запустять один енергоблок.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, об'єкт наразі перезавантажують, аби швидше запустити в роботу.

"Зараз ми працюємо на максимально можливій сьогодні потужності. У нас в роботі 8 енергоблоків, один енергоблок ми прискореними перевантажуємо для того, щоби якомога швидше підключити його до енергосистеми. І це буде фактично на початку лютого", - сказав Котін.

Він додав, що вся генерація, яка є на підконтрольній Україні території, повністю буде видавати електрику в енергосистему України.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.

Раніше Енергоатом спростував інформацію про нібито зупинку роботи українських атомних енергоблоків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також