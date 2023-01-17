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Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою єРобота

Мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачувати насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою єРобота
Фото: kmu.gov.ua

Уряд змінив порядок надання грантів за програмою єРобота.

Як повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачувати насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. 

"Це забезпечить стабільність фінансування програми", - пояснив прем'єр.

Також мікрогранти, щодо яких торік ухвалили позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, торік у червні Кабмін почав впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

Восени уряд змінив механізм надання грантів для садівництва та тепличного господарства.

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