Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою єРобота

Мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачувати насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

Уряд змінив порядок надання грантів за програмою єРобота.

Як повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мікрогранти для малого й мікробізнесу будуть виплачувати насамперед із ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

"Це забезпечить стабільність фінансування програми", - пояснив прем'єр.

Також мікрогранти, щодо яких торік ухвалили позитивне рішення, виплатять із загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, торік у червні Кабмін почав впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів.

Восени уряд змінив механізм надання грантів для садівництва та тепличного господарства.