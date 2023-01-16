Ухилення від сплати податків: БЕБ повідомило про підозру гендиректору тютюнової компанії

Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків службовими особами одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Слідством встановлено, що згадана компанія, у 2020 – 2021 роках оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд гривень. Насправді жодного продажу тютюнових виробів не здійснювалося. У подальшому згадані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та палива.

В результаті такої схеми, керівник компанії умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет не отримав понад 270 млн гривень.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків офісних та службових приміщень компанії, місць проживання генерального директора та інших осіб компанії. Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб до кримінального правопорушення. Генеральному директору компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, БЕБ оцінило свій внесок в економічну безпеку України в минулому році в 60,1 млрд гривень.