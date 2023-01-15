Дефіцит генерації в енергосистемі після вчорашньої атаки величезний, – гендиректор YASNO

Унаслідок російської ракетної атаки 14 січня в енергосистемі зберігається значний дефіцит генерації.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

“Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо”, – зазначив він.

Коваленко додав, що проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема.

“Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена”, – зауважив він.

Гендиректор YASNO наголосив, що руйнування є значними. “Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими”, – заявив він.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ. Тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.