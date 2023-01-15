Російська ракетна атака на Дніпро: відомо про 30 загиблих

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої вчора росіянами, дістали тіло ще одного мирного мешканця. Загалом відомо про 30 загиблих.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабченко.

“Буквально 20 хвилин тому витягли з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином, на даний момент ця ворожа атака забрала вже 30 життів, і рятувальна операція все ще триває”, – розповіла Бабченко.

За її словами, під завалами можуть бути від 30 до 40 людей. До лікарень звернулося 75 постраждалих.

Нагадаємо, у Дніпрі понад добу триває розбір завалів будинку, в який 14 січня влучила російська ракета. Працюють більш ніж 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.