​Порошенко у Рівному передав 5 вантажівок DAF із зенітними установками

Вони призначені для боротьби з “шахедами” і захисту кордону з Білоруссю.

Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані під “антишахеди”.

Про це повідомляє сайт Європейської Солідарності.

На платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе дуже ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. Також, за словами п‘ятого Президента, це посилить захист регіону з боку українсько-білоруського кордону.

Це – спільний проєкт, який Фонд Порошенка та волонтери ГО “Справа громад” у Рівному реалізують із місцевою владою, командою “Євросолідарності” та військовими.

“Хочу подякувати Петру Олексійовичу. Адже спочатку ми говорили про чотири автомобілі, але нам виділили п’ять зенітних установок. Зараз, я думаю, що максимально наша повітряна безпека буде посилена завдяки цим зенітно-артилерійським установкам”, – зазначає міський голова Рівного Олександр Третяк.

“Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об’єктам цивільної інфраструктури. У нас з’явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як “антишахеди”. Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини. Я хочу подякувати міському голові, який відгукнулися на нашу ініціативу і сказав – я хочу, щоб Рівне було серед перших, хто буде реалізовувати цей проект і хто забезпечить захист повітря від “шахедів”, – пояснив Порошенко.

“Ми вирішили, що буде два напрямки – перше це повітряний захист. Друге – ми не довіряємо лукашенку. Ми не маємо сумніву, що в будь-який момент з боку білорусі по нам може бути завданий удар. Але я хочу наголосити, що міць Збройних Сил України така, що якщо по нам буде завданий удар з території білорусі і буде наступ, ми цього більше не допустимо”, – говорить Порошенко.

“Ці зенітні установки дуже добре себе зарекомендували не тільки проти повітряних цілей, а і бойових броньованих машин ворога, вони будуть добре дірявлять русню, і буде підготовлений дуже гарячий прийом, якщо вони наважаться йти з пінського напрямку на Рівненську область. Ми знаємо, як розташувати, і все забезпечимо”, – зауважує Порошенко.

“DAFи мають дуже гарний досвід бойового застосування під час цієї війни. Вони мають величезну прохідність. Вони дуже надійні, мають величезну мобільність. Всі машини пройшли технічне обслуговування, пройшли підготовку – все для того, щоб вони не відмовили в бою”, – каже Порошенко.

Військові, які вже протестували машини, кажуть: приємно вражені результатом.

“Думаю, хвилин за 20-30 машини будуть вже на позиціях виконувати своє бойове завдання. Перемога буде за нами. З таким автомобілями… Якщо є можливість – дайте ще!”, – каже боєць.

“Мені приємно, що передаємо це в надійні руки, Рівному, 104-ій бригаді. І головнокомандувачу велика дяка за те, що ми спільно реалізували цей проєкт”, – говорить Порошенко.

Як повідомив Порошенко, такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Сотня автівок вже надійшла у війська.

Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Три комплекси такої техніки вже надійшли у війська.

Leyland DAF 45.150 – це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозитивсе, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.