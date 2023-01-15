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Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня

В Києві така атака була вперше.

Був обстріл Києва ракетами С-400 або С-300, - Ігнат про удар 14 січня
Фото: ukrinform.ua

Окремі модифікації ракет С-300, які можна запускати по Києву, є на озброєнні армії Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Такі атаки, як була в Києві, не є новиною для України. В Києві вона була вперше, але маємо такі приклади як Харків, Дніпро, Миколаїв, Запорізька область. Де застосовує ворог довгий час ракети С-300 для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Але частіше страждають люди, тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 км і таким чином влучають. Оскільки, чим більша дальність, тим більша неточність", - сказав Ігнат.

За його словами, ЗРК С-300 могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни. 

"Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету" - пояснив він.

За словами Ігната, ракета С-400 летить зі швидкістю понад 4 тис. км/год, а С-300 - понад 3 тис. км/год.

"Був обстріл ракетами С-400 або С-300. С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань. І було випущено буквально на 2 хвилини від пуску до вибухів. Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися", - додав речник Повітряних сил. 

Раніше Ігнат сказав, що точний тип ракет, які 14 січня атакували Київ, встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку.

У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає. Пожежа була ліквідована.

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