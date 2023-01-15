У Кривому Розі удар росіян пошкодив близько 50 будинків

Зараз у місті зберігається висока ймовірність екстрених відключень електроенергії.

Внаслідок удару російською ракетою по Кривому Рогу пошкоджені близько 50 приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомив у Телеграм голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Постраждало близько 50 приватних будинків, 3 школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля", - сказав Вілкул.

За словами Вілкула, спеціалісти обстежують пошкодження, а потім людям нададуть допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт. Зараз у місті інфраструктура працює, але зберігається висока ймовірність екстрених відключень електроенергії.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу, 14 січня, одна людина загинула, ще одну поранено.