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У Кривому Розі удар росіян пошкодив близько 50 будинків

 Зараз у місті зберігається висока ймовірність екстрених відключень електроенергії.

У Кривому Розі удар росіян пошкодив близько 50 будинків
Фото: ДСНС

Внаслідок удару російською ракетою по Кривому Рогу пошкоджені близько 50 приватних та багатоквартирних будинків.

Про це повідомив у Телеграм голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Постраждало близько 50 приватних будинків, 3 школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля", - сказав Вілкул.

За словами Вілкула, спеціалісти обстежують пошкодження, а потім людям нададуть допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт. Зараз у місті інфраструктура працює, але зберігається висока ймовірність екстрених відключень електроенергії.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу, 14 січня, одна людина загинула, ще одну поранено.

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