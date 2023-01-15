Крім танків Британія також передасть Україні 30 САУ

Ці гармати можуть стріляти на відстань до 34 км.

У новому пакеті військової допомоги Великої Британії, окрім танків Challenger 2, будуть також 30 гармат AS90.

Про це повідомляє пресцентр уряду Великої Британії.

"14 танків відправляться в Україну найближчими тижнями після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав президенту Володимиру Зеленському, що Велика Британія надасть додаткову підтримку Україні", – заявили в уряді.

Слідом за танками, до України буде направлено близько 30 самохідних гармат AS90. Міністр оборони Бен Воллес розповість подробиці цієї програми підтримки в Палаті громад британського парламенту у понеділок, 15 січня.

Також у повідомленні зазначається, що Велика Британія найближчими днями почне навчати бійців ЗСУ використовувати танки та гармати.

Зазначимо, що AS-90 – броньована самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, яка використовується британською армією. Може стріляти стандартними зарядами на відстань до 34 км.

Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії. Ліцензійне виробництво башт налагоджене у Польщі для САУ Krab.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вирішив відправити Україні танки разом з додатковою партією артилерії.