Підняття в Росії віку для призову в армію спрямоване на збільшення числа осіб, яких відправлять воювати, – МО Британії

Підняття в Росії вікового проміжку для призову в армію може свідчити про те, що влада сподівається таким чином збільшити кількість доступних для залучення у війну осіб, і при цьому не оголошувати "часткову мобілізацію".

12 січня голова оборонного комітету державної думи запропонував до весняної кампанії збільшити верхню межу для призова на військову службу з 27 до 30 років. Про це повідомили в звіті Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Згідно з російською заявою, таке рішення покликано збільшити на 30% чисельність російських збройних сил.

"Є реалістична ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для боротьби в Україні, і в той же час буде виглядати менш тривожним для населення, ніж оголошення нового раунду непопулярного процесу «часткової мобілізації»", – вважають у Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Zxw8BYjcdC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 15, 2023

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що Росія прагне створити двохмільйонну армію. Воєнна розвідка України не виключає, що російська влада найближчими тижнями оголосить проведення чергової хвилі мобілізації.

Призвати можуть до 500 000 росіян на додачу до тих 300 000, що були мобілізовані під час першої хвилі.