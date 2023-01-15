Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Львівщині, – Укренерго

Після масованої ракетної атаки Росії 14 січня керованість та цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий.
Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький написав у соцмережі Facebook.
За його словами, складна ситуація на Харківщині та Львівщині.
“Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше”, – зазначив він.
Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики в 5 областях: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.
Одна з ТЕС ДТЕК через обстріл припинила виробництво електроенергії.