Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Львівщині, – Укренерго

Цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий.

Після масованої ракетної атаки Росії 14 січня керованість та цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий.

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький написав у соцмережі Facebook.

За його словами, складна ситуація на Харківщині та Львівщині.

“Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше”, – зазначив він.

Нагадаємо, 12 масована ракетна атака росіян по енергосистемі України була спрямована на електростанції, а також підстанції Укренерго.

Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики в 5 областях: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.

Одна з ТЕС ДТЕК через обстріл припинила виробництво електроенергії.