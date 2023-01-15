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Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Львівщині, – Укренерго

Цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий. 

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Львівщині, – Укренерго
Фото: EPA/UPG

Після масованої ракетної атаки Росії 14 січня керованість та цілісність енергосистеми України вдалося зберегти, але дефіцит в системі суттєвий. 

Про це голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький написав у соцмережі Facebook.

За його словами, складна ситуація на Харківщині та Львівщині. 

“Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше”, – зазначив він.

Нагадаємо, 12 масована ракетна атака росіян по енергосистемі України була спрямована на електростанції, а також підстанції Укренерго.

Зафіксовано влучання по об'єктах енергетики в 5 областях: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській.

Одна з ТЕС ДТЕК через обстріл припинила виробництво електроенергії.

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