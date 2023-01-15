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Окупанти завдали по Сумщині 63 удари, поранено людину (оновлено)

Також пошкоджено приватні будинки.

Окупанти завдали по Сумщині 63 удари, поранено людину (оновлено)
Фото: Дмитро Живицький

Унаслідок обстрілу прикордонних районів Сумської області постраждала людина.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Окупанти застосували міномети та артилерію. 

“Через ворожу атаку осколкове поранення отримав 1 місцевий мешканець”, – зазначив голова ОВА. 

Йому надається медична допомога. 

Окрім того, пошкоджено чотири приватні будинки.

Оновлення. Як згодом повідомив Живицький, протягом суботи, 13 січня дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню Сумщини. 

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів, зафіксовано 14 прильотів.

По Хотінській громаді противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів. А згодом росіяни ударили ще й з артилерії, 10 прильотів.

Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 – пошкоджені

У Білопільська громада на прикордонні розірвалися 25 ворожих мін.

По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів, 6 прильотів.

Нагадаємо, протягом п'ятниці, 13 січня росіяни завдали 55 ударів по Білопільській, Краснопільській та Есманській громадам Сумської області

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