Зеленський: увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть

“Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні".

Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі”, – сказав він.

Зеленський додав, що для цього потрібна зброя, яка “є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни”.

“Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами”, – додав президент.

Нагадаємо, крім Польщі та Фінляндії, дати Україні німецькі танки Leopard готові ще три країни.

Зі свого боку віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина не повинна заважати іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, навіть якщо не робить цього сама.