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Покарання для Росії за терор буде неминучим, - Шмигаль

“Сьогоднішні ракетні удари по українських містах — черговий доказ, що росія терорист і їй немає місця у цивілізованому світі”.

Покарання для Росії за терор буде неминучим, - Шмигаль
Фото: скріншот відео

Сьогоднішні ракетні удари по українських містах — черговий доказ, що Росія — терорист і їй немає місця у цивілізованому світі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогоднішні ракетні удари по українських містах — черговий доказ, що росія терорист і їй немає місця у цивілізованому світі. Одна з російських ракет поцілила в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Під завалами цілий під'їзд. Десятки постраждалих. Кількість загиблих уточнюється”, - написав Шмигаль.

За його даними, також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. 

“Наші героїчні сили ППО продовжують збивати більшість ворожих цілей, тим самим рятуючи життя тисяч людей. Ніколи не забудемо й не пробачимо горе, яке принесли на нашу землі російські варвари. Кривавий слід тягтиметься за росією не одне покоління”, - написав прем'єр-міністр. 

Він запевнив, що покарання за скоєне для Росії буде неминучим.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 14 січня, російські війська завдали чергового масованого ракетного обстрілу по Україні. Зокрема, в Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. У Дніпрі вже п'ятеро загиблих внаслідок влучання ракети у будинок. 27 людей поранені. Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

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