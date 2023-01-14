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РФ під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі.

РФ під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі, - Генштаб ЗСУ
Фото: Міноборони Білорусі

Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. 

“Під виглядом проведення спільних навчань росія нарощує авіаційну компоненту в рб”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі.

З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, у разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.

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