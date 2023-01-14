Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

“Під виглядом проведення спільних навчань росія нарощує авіаційну компоненту в рб”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі.

З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, у разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.