Під завалами знаходяться люди.

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Дніпро. Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - написав Тимошенко.

Мер Дніпра Борис Філатов виїхав на місце трагедії. Всі рятувальні служби працюють.

Оновлено. Станом на 16:20 у Дніпрі у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб, написав Тимошенко.

Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, що з самого ранку 14 січня значна частина української території знаходиться під ракетним обстрілом російських окупантів.

Точний тип ракет, які 14 січня атакували Київ, встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку, заявили у Повітряних силах.