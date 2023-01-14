У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
У ЗСУ закликали не вірити фейкам пропаганди про "захоплення" Соледару - бійцям вдалося відтиснути російських окупантів
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
Рада позбавила мандатів п'ятьох проросійських депутатів
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
Померла донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)

Під завалами знаходяться люди.

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Фото: Кирило Тимошенко

У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Дніпро. Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці", - написав Тимошенко.

Мер Дніпра Борис Філатов виїхав на місце трагедії. Всі рятувальні служби працюють.

Оновлено. Станом на 16:20 у Дніпрі у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб, написав Тимошенко.

Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них - діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, що з самого ранку 14 січня значна частина української території знаходиться під ракетним обстрілом російських окупантів.

Точний тип ракет, які 14 січня атакували Київ, встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку, заявили у Повітряних силах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також