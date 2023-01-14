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Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат

По Харкову вранці вдарили ракетами С-300.

Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат
Фото: АрміяІнформ

Точний тип ракет, які 14 січня атакували Київ, встановлюється, але вони, найімовірніше, летіли по балістичній траєкторії з північного напрямку.

Про це сказав речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат, інформує 24 канал. 

"Найімовірніше, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. Є наслідки. Який саме це був тип ракет, встановлюють... потім вже дізнаємося, що це був за тип ракет, але те, що летіли з північного напрямку - це 100%. І летіли саме по балістичній траєкторії", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що балістичні ракети поки що не є доступними для ефективного виявлення і знищення українськими силами.

"Також по балістичній траєкторії використовуються ракети С-300, якими вдарили, зокрема, по Харкову в цю добу. Так само гатили по об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що вранці 14 січня у різних регіонах України були зафіксовані ракетні атаки та обстріли з боку російських окупантів. У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає. Пожежа була ліквідована.

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