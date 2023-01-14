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На Хрещення ПЦУ проведе служіння у Києво-Печерській Лаврі

Літургія пройде 19 січня в Успенському соборі.

На Хрещення ПЦУ проведе служіння у Києво-Печерській Лаврі
Фото: EPA/UPG

Богослужіння з нагоди свята Богоявлення предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить у Свято-Успенському соборі. Це буде друге богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

Літургія пройде 19 січня в Успенському соборі о 9:00.

Дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України Православна церква України отримала, а з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» підписано відповідну угоду.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні. 

Вперше богослужіння предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі пройшло 7 січня цього року.

Перед цим Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

Як сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.

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