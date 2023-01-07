Митрополит Епіфаній вперше проводив богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі.

У суботу, 7 січня, відбулася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє LB.ua.

Митрополит Епіфаній вперше проводив богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В ПЦУ зазначили, що “ця історична подія відбувається з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави”.

Під час молитви митрополит Епіфаній висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією.

Нагадаємо, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснив богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Перед цим Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.