ПЦУ отримала дозвіл на проведення різдвяного богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Православна Церква України отримала дозвіл від заповідника "Києво-Печерська Лавра" на проведення богослужіння 7 січня в Успенському соборі.

Вже укладено відповідну угоду. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Телеграм.

УПЦ (МП) поширювала коментар в.о. генерального директора заповідника Олександра Рудника про відсутність запитів від ПЦУ щодо богослужіння. Ткаченко пояснив, що ці дані – застарілі.

"05.01.2023 року відбулося заключне засідання комісії з приймання передачі Успенського Собору та Трапезної церкви до державної установи. Під час засідання членом комісії від Монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора Заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі. На що в.о генерального директора О. Рудник відповів, що станом на 11:41 хв. 05.01.2023. запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило. Разом з тим, в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року", – написав він.

Нагадаємо, у грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

5 січня до держави з користування УПЦ (МП) повернулися Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври.

Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).

Про те, чи претендуватиме ПЦУ на молитви в Києво-Печерській лаврі, читайте в інтервʼю з предстоятелем, митрополитом Епіфанієм.