Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі

До держави з користування УПЦ (МП) повернули Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври. Сьогодні, 5 січня, завершила роботу Комісія, яка займалася передачею.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Телеграм. Він пояснив, що комісія розпочала свою роботу 2 січня та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель.

"Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", – заявив міністр.

До складу комісії входили представники Міністерства культури та інформаційної політики, УПЦ, Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" і юридичної компанії.

У грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Успенський є головном собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).