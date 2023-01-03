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Михайло Резнікович залишив посаду директора київського театру Лесі Українки

Наразі виконуючим обов'язки директора призначено учня Резніковича Кирила Кашлікова.

Михайло Резнікович залишив посаду директора київського театру Лесі Українки
Михайло Резнікович
Фото: \novaya.com.ua

Театральний режисер Михайло Резнікович залишив посаду генерального директора, художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, на якій він працював із 1994 року.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

У МКІП поінформували, що за час повномасштабного вторгнення режисер знаходився на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру".

"Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру. І зичимо Кирилу Кашлікову наснаги на новій відповідальній посаді", – йдеться в повідомленні.

Наразі виконуючим обов'язки директора призначено учня Резніковича Кирила Кашлікова. Кашліков закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. З 1993 року – актор Національного театру імені Лесі Українки. 

Нагадаємо, Резнікович очолює посаду генерального директора - художнього керівника Театру російської драми імені Лесі Українки з 1994 року. У квітні 2005-го за підтримку Віктора Януковича на виборах Резніковича звільнили рішенням міністра культури Оксани Білозір. У грудні 2005 року поновили на посаді.

Резніковичу 84 роки.

У 2021 році Резніковича вчергове переобрали директором театру. За право зайняти цю посаду з ним конкурував ще один кандидат – Народний артист України Євген Паперний.

Після початку повномасштабного вторгнення з назви театру прибрали "руську драму". 

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