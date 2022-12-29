Болгарія відправить в Україну спеціальну комісію, яка оцінюватиме руйнування об'єктів культурної спадщини

Болгарія відправить в Україну спеціальну комісію для оцінки руйнувань та захисту культурної спадщини.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики за підсумками зустрічі міністрів культури обох держав.

Зазначається, що до складу цієї комісії увійде і міністр культури Болгарії.

Олександр Ткаченко обговорив із болгарським колегою посилення співробітництва обох держав. Зокрема, йшлося про запобігання міжнародному трафіку вкрадених росіянами в Україні предметів мистецтва.

Очільник українського Мінкультури повідомив, що Болгарія надала пакувальні матеріали для транспортування предметів мистецтва.

Міністри обговорили також питання допомоги для митців, які залишилися працювати в Україні, а ще - необхідність промоції української культури в Болгарії.

Нагадаємо, за інформацією Мінкультури, в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури.

Бельгія виділяє Україні 150 тисяч євро допомоги у культурній сфері.