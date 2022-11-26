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Бельгія виділяє Україні 150 тисяч євро допомоги для культурної сфери

Київ відвідала міністерка федеральних установ культури Бельгії Аджа Лябіб.

Бельгія виділяє Україні 150 тисяч євро допомоги для культурної сфери
Аджа Лябіб
Фото: Мінкультури

Бельгія виділяє Україні 150 тисяч євро допомоги у культурній сфері.

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства культури та інформаційної культури України з міністеркою закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджою Лябіб.

Делегація відвідала Національний художній музей України та Софію Київську. 

“Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння”, – йдеться у повідомленні. 

Сторони домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди та допомогу в збереженні української культурної спадщини. 

Фото: Мінкультури
Фото: Мінкультури
Фото: Мінкультури
Фото: Мінкультури
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром де Кроо, який перебуває в Україні з робочим візитом. Вони обговорили реалізацію ініціативи Grain from Ukraine та підписали декларацію щодо підтримки членства нашої держави в Європейському Союзі та НАТО.

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