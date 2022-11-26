Бельгія виділяє Україні 150 тисяч євро допомоги у культурній сфері.

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства культури та інформаційної культури України з міністеркою закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджою Лябіб.

Делегація відвідала Національний художній музей України та Софію Київську.

“Показали наше мистецтво, пам‘ятки історії та архітектури, нашу історію та коріння”, – йдеться у повідомленні.

Сторони домовились про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди та допомогу в збереженні української культурної спадщини.

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури