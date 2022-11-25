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На Google Arts & Culture з’явився розділ про Україну

Українська культура репрезентована чотирма розділами.

На Google Arts & Culture з’явився спеціальний розділ про Україну – “Україна поруч” (Ukraine is Here).

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Українська культура репрезентована чотирма розділами: Культура, Архітектура, Мистецтво та Природа.

“Відтепер люди з різних країн зможуть дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, відвідати віртуальні екскурсії та познайомитися із найзнаковішими роботами українських художників у 6 віртуальних виставкових просторах”, – йдеться у повідомленні.

За допомогою технології доповненої реальності в додатку можна – переглянути понад 40 3D моделей, зокрема Софійський собор, замок Паланок і Національну оперу України. На платформі також доступні об’єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено чи знищено внаслідок російських обстрілів, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.
Проєкт реалізовано завдяки партнерству Google та Міністерства, а також 10 партнерів, що долучилися до створення українського розділу платформи Google Arts & Culture, серед яких: Національний художній музей України, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та інше.

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