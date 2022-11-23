«Комедія Штазі» про комуністичний Берлін відкриє 28-й фестиваль «Нове німецьке кіно»

З 24 до 29 листопада в київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться фестиваль «Нове німецьке кіно. У новій реальності». Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».
Пізніше покази фестивальних стрічок пройдуть в Одесі, Львові, Харкові, Чернівцях та Дніпрі.
Фестиваль традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини: глядачі побачать добірку знакових прем'єр і головних гітів.
Фестиваль відкриє картина «Комедія Штазі» Леандера Гаусманна — романтична комедія на фоні історії про дисидентство та спецслужби. Події розгортаються у комуністичному східному Берліні довкола юнака, який веде подвійне життя контркультурного письменника та агента Міністерства державної безпеки (так званого Штазі). Цього року фільм став призером Баварської кінопремії.
Також буде показана драма «Велика свобода» Себастьяна Майзе — призерка Канн і Бронзова премія Німецької кіноакадемії. У центрі сюжету — непроста доля чоловіка, який за звинуваченням у гомосексуальності потрапляє за ґрати, а з початком Другої світової опиняється в концтаборі. У головній ролі — зірка німецького кіно Франц Роговський, відомий зі стрічок «Ундина», «Транзит» і «Вікторія».
Ще один погляд на історію Німеччини — біографічна драма «Фальсифікатор» Меггі Перен. Заснована на реальних подіях 1942 року, картина розповідає про молодого єврея, який використовує свій талант підробки документів, щоб допомогти собі та іншим уникнути депортації. Фільм — учасник програми Special Gala цьогорічного Берлінале.
Також на глядачів чекає комедія «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша» Андреаса Дрезена — Срібний ведмідь Берлінале та Срібна премія Німецької кіноакадемії. Головна героїня — темпераментна туркеня з Бремена, яка опиняється в самісінькому центрі світової політики через прагнення звільнити свого сина з американської в’язниці.
«Нове німецьке кіно. У новій реальності» — уже 28-й щорічний огляд кінематографа Німеччини. Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Фестиваль проводиться Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».
Нагадаємо, фільм-переможець Канн «Трикутник смутку» виходить в український прокат 8 грудня.