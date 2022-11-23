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«Комедія Штазі» про комуністичний Берлін відкриє 28-й фестиваль «Нове німецьке кіно»

Фестивальні покази пройдуть у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Чернівцях та Дніпрі.

«Комедія Штазі» про комуністичний Берлін відкриє 28-й фестиваль «Нове німецьке кіно»
Кадр з фільму "Комедія Штазі"
Фото: «Артхаус Трафік»

З 24 до 29 листопада в київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться фестиваль «Нове німецьке кіно. У новій реальності». Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

Пізніше покази фестивальних стрічок пройдуть в Одесі, Львові, Харкові, Чернівцях та Дніпрі.

Фото: «Артхаус Трафік»

Фестиваль традиційно стане поглибленим експрес-курсом останніх подій у кінематографі Німеччини: глядачі побачать добірку знакових прем'єр і головних гітів. 

Кадр з фільму «Комедія Штазі»
Фото: «Артхаус Трафік»
Кадр з фільму «Комедія Штазі»

Фестиваль відкриє картина «Комедія Штазі» Леандера Гаусманна — романтична комедія на фоні історії про дисидентство та спецслужби. Події розгортаються у комуністичному східному Берліні довкола юнака, який веде подвійне життя контркультурного письменника та агента Міністерства державної безпеки (так званого Штазі). Цього року фільм став призером Баварської кінопремії.

Кадр з фільму «Велика свобода»
Фото: «Артхаус Трафік»
Кадр з фільму «Велика свобода»

Також буде показана драма «Велика свобода» Себастьяна Майзе — призерка Канн і Бронзова премія Німецької кіноакадемії. У центрі сюжету — непроста доля чоловіка, який за звинуваченням у гомосексуальності потрапляє за ґрати, а з початком Другої світової опиняється в концтаборі. У головній ролі — зірка німецького кіно Франц Роговський, відомий зі стрічок «Ундина», «Транзит» і «Вікторія».

Кадр з фільму «Фальсифікатор»
Фото: «Артхаус Трафік»
Кадр з фільму «Фальсифікатор»

Ще один погляд на історію Німеччини — біографічна драма «Фальсифікатор» Меггі Перен. Заснована на реальних подіях 1942 року, картина розповідає про молодого єврея, який використовує свій талант підробки документів, щоб допомогти собі та іншим уникнути депортації. Фільм — учасник програми Special Gala цьогорічного Берлінале.

Кадр з фільму «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша»
Фото: «Артхаус Трафік»
Кадр з фільму «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша»

Також на глядачів чекає комедія «Рабіє Курназ проти Джорджа Буша» Андреаса Дрезена — Срібний ведмідь Берлінале та Срібна премія Німецької кіноакадемії. Головна героїня — темпераментна туркеня з Бремена, яка опиняється в самісінькому центрі світової політики через прагнення звільнити свого сина з американської в’язниці.

«Нове німецьке кіно. У новій реальності» — уже 28-й щорічний огляд кінематографа Німеччини. Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. 

Фестиваль проводиться Goethe-Institut в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік».

Нагадаємо, фільм-переможець Канн «Трикутник смутку» виходить в український прокат 8 грудня.

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