Netflix змінив скандальний твіт про Ярослава Мудрого-“правителя Північої Росії”

Стримінгова платформа Netflix замінила твіт з рекламою телесеріалу “Вікінги: Вальгалла”, у якому київського князя Ярослава Мудрого назвали “воїном-правителем Північної Росії”.
“Князь Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа та Гаральда”, – йшлося в офіційному твіттер-акаунті серіалу.
Тепер у твіті пише “Ярослав Мудрий, воїн-правитель Київської Русі”.
Користувачі зазначали, що коли Ярослав Мудрий правив у Києві, коли Росії ще не існувало.
На платформі change.org з’явилася петиція із заявою, що “така маніпуляція історією України, особливо зараз, є нераціональною, безвідповідальною та принизливою для всіх українців”.
Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів, серед яких "Снайпер. Білий ворон", "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні".