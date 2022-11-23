Netflix змінив скандальний твіт про Ярослава Мудрого-“правителя Північої Росії”

Ярослав Мудрий правив у Києві, коли Росії ще не існувало.

Стримінгова платформа Netflix замінила твіт з рекламою телесеріалу “Вікінги: Вальгалла”, у якому київського князя Ярослава Мудрого назвали “воїном-правителем Північної Росії”.

“Князь Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа та Гаральда”, – йшлося в офіційному твіттер-акаунті серіалу.

Тепер у твіті пише “Ярослав Мудрий, воїн-правитель Київської Русі”.

Твіт викликав скандал і обговорення у соціальних мережах, пише Укрінформ

Користувачі зазначали, що коли Ярослав Мудрий правив у Києві, коли Росії ще не існувало.

На платформі change.org з’явилася петиція із заявою, що “така маніпуляція історією України, особливо зараз, є нераціональною, безвідповідальною та принизливою для всіх українців”.

Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів, серед яких "Снайпер. Білий ворон", "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні".