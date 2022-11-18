Ефект Бенксі

Коли в Ірпені та Бородянці з’явилися роботи Бенксі , реакція була в якомусь сенсі цілком очікуваною - є речі, які не може змінити навіть війна. Очікуваною, тому що спрацювали цілком упізнавані симптоми - з одного боку, незадоволенням тим, що це лише комерція і бажання медійного розголосу, це твори, створені художником, який не залучений до локального контексту виробництва образів війни, а відтак автоматично не емпатичний до України та не здатний (і не заточений) “по-справжньому” осмислити ситуацію. З іншого боку - теж цілком очікувана реакція на захист цього самого медійного розголосу і його інформаційної користі для привернення уваги до війни.

Як можна говорити про роботи, створені під час війни? Які пам’яті вони пам’ятають? Рано чи пізно від цих питань ми прийдемо до необхідності логічно продовжити цей перелік питанням "хто і як має право говорити під час війни?". І після нього оцінювання твору як такого вже не має жодного сенсу.

Фото: EPA/UPG

У яких категоріях можна оцінювати мистецькі твори під час війни?

У категорії рівня особистої дотичності до трагедії?

У категоріях кількості залученої аудиторії?

У категорії потенційної фінансової вигоди в разі продажу?

У категорії комплексу “залученості до світової спільноти" через створені тут твори, публічного визнання цієї "території” цікавою?

За останні 267 днів назбиралося достатньо прикладів мистецьких проєктів для кожної з цих категорій. Але питання в тому, чим є ця загальна система образів війни, у рамках якої існують усі ці твори й амбіції категоризувати їх.

Фото: EPA/UPG

Звісно, хочеться фантазувати про рівноправність мистецьких досвідів під час війни та відсутність їхньої ієрархії. Але що в ситуації з критикою Бенксі, що з обговоренням нових графіті Гамлета в Харкові, наскрізною лінією проходить головне питання - як саме “слід” конвертувати війну у твори.

Не існує випрацюваної методології оцінювання і перформатування війни, яку ми всі зараз проживаємо. Бо її не може зараз існувати. Після завершення війна стане центральною точкою організації нової політики пам’ятання, центральним міфом і постійним пунктом метафоричного повернення для багатьох людей.

Але зараз немає єдиного вивіреного канону пам’яті й того, як узагалі можливо оцінювати роботи, створені під час війни. Немає централізованої лінії державної репрезентації того, якою належить бути колективній історичній пам’яті після 24 лютого 2022 року. І питання навіть не в тому, що все має підкоритися цьому канону, а в тому, що має бути центральний осьовий образ пам’яті - такий, як двохвилинна сирена в Йом ха-Шоа; образ, який обов’язково викристалізується, але зараз складається з десятків тисяч розрізнених образів-блукальців. Кожен цей образ у результаті формуватиме спільний культурний досвід, який здатен був би вмістити в себе і півника Васильківського майолікового заводу в Бородянці, і Бенксі в тій самій Бородянці.

Фото: EPA/UPG

Це не означає урівняти чи ієрархізувати їх - це означає дати їм обом місце в культурі як у живій дискурсивній практиці. Те, що відбувається зараз, можна назвати оголеним нервом історичного режиму існування, а відтак почуттям зболіло турботливої відповідальності щодо того, як це наше спільне існування може бути оцінене/перетворене/прокоментоване.

Саме тому це виявилося в десятках різних публікацій про те, що всі точно знають, як саме Бенксі мав себе повести, усі заочно визначили невидиму і стійку систему політики мистецької взаємодії з руїнами війни. І принциповою є навіть не поява Бенксі в Україні, де щільність важливих історичних подій за добу вже й так котрий місяць зашкалює. Принциповим є те, що глобально логіка реакцій української мистецької спільноти мало змінилися після 24 лютого. У своїх найзагальніших рисах вона лишається десь між преклонінням перед “великою західною” зіркою, яка нібито і поруч не стоїть з українськими сучасними художниками і яка зробила комплімент своєю увагою до України (найяскравіша така позиція в коментарях і публікації колекціонера Едуарда Димшиця), і, на контрасті, автоматичною недовірою до представників цього самого “західного” артринку, які втручаються в український культурний ландшафт.

Фото: EPA/UPG

Чи варто це списувати лише на колоніальні комплекси, які зараз доречно діагностувати в публічному полі? Можливо, тут це навіть буде доречно. “Ефект Бенксі” можна також списати на освітню і соціальну різницю між тими, хто інституційно і матеріально створював проєкт сучасного українського мистецтва в 1980-1990-х, і тими, хто, власне, в ньому зараз найактивніше діє. Цей ефект програється в багатьох речах: від комічності оцінювання ситуації з погляду “культу недоторканих художників” до питання, чи робить комерційний успіх художника автоматично всі його роботи й вияви суто комерційними.

Поза тим, є найбільш зрозуміле для багатьох почуття, коли йдеться про графіті на руїнах будинків. Це невидиме і неможливе для проговорювання бажання недоторканості руїни. Руїни, яку хочеться залишити відкритою потенційністю, багатонадійною пустотою. Хоча б тимчасово лишити почуття втрати почуттям втрати, без втручань у неї. Не давати руїні місце в собі, але зайняти своє місце в ній. З надією, що в майбутньому вдасться вибудувати з неї нову реальність, у якій образи та пам’яті будуть підконтрольні нам, а реальність буде нарешті такою, до якої захочеться звикнути.

Фото: The Art Newspaper

Фото: The Art Newspaper