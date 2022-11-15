Держкіно призупинило наказ про “реорганізацію” Довженко-Центру, але не відмовилось від самої ідеї

Держкіно призупиняє дію наказу від 05.08.2022 №100 щодо “реорганізації” ДП «Національний центр Олександра Довженка». Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Таке рішення прийняли за результатами наради, ініційованої Мінкультом, після якої відбулося засідання Комітету гуманітарної політики, присвячене, зокрема, ситуації з Національним центром Олександра Довженка.

Наказ призупинили “до завершення експертної оцінки колекцій Центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника,” - йдеться у повідомленні.

Наразі Держкіно готує обгрунтування щодо необхідності нового аудиту та ініціює проведення експертної оцінки колекцій Центру. До складу міжвідомчої комісії з експертної оцінки планують залучити представників від Державної архівної служби України, Міністерства юстиції України, Міністерства культури.

В той же час, як коментують представники ДЦ, відповідно до норм закону проводити подібну експертизу може лише внутрішня комісія.

“Наступним кроком стане проведення прозорого конкурсу на посаду директора Довженко-Центру,” - кажуть у Держкіно.

В той же час, Довженко-Центр вже має директорку Олену Гончарук, обрану за прозорим конкурсом, яку Мінкульт, всупереч закону, так і не призначив на посаду і тримав у якості в.о. - що дало можливість очільниці Держкіно звільнити її.

“Ще один крок – вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем, як музей та архів,” - йдеться у заяві Держкіно.

Натомість, така зміна організаційно-правової форми може позбавити Центр капітальних видатків, що унеможливить інвестиції в ремонт, закупівлю техніки та об’єктів для фондів, виплату роялті правовласникам тощо. Це блокую статутну діяльність інституції. При цьому, фінансування на наступний рік бюджетом не передбачено.

“Перемоги нема. Це лиш тактичний крок, перегрупування, - коментує Олена Гончарук. - Важливо тримати в фокусі наступне. Існує не озвучена мета (або їх декілька), реалізувати яку має Держкіно, і ця мета не пов’язана з розвитком кінематографії. Для реалізації цієї мети Довженко-Центр конче потрібно «реорганізувати» і зробити це швидко. Реорганізувати його допоможуть: 1. Прямий наказ 2. Знецінення колекції 3. Знецінення діяльності 4. Дискредитація керівництва 5. Своя людина-керівник. (...) Реорганізація таки відбудеться, але в якийсь інший спосіб. Бо зараз багато шуму, згадування імен, репутаційних плям.”

Нагадаємо, 8 листопада колектив "Довженко-Центру" не пустив новопризначену керівницю Юлію Каждан до приміщення. 10 листопада силовики провели у приміщенні Центру обшук та забрали печатку, при цьому не запротоколювали цю дію.