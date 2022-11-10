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У Довженко-Центрі проводять обшук

Шукають документи, пов’язані із забудовником.

У Довженко-Центрі проводять обшук
Фото: Довженко-Центр

Прокуратура та СБУ проводять обшук у Довженко-Центрі. Про це повідомила пресслужба Центру.

Метою обшуку пресслужба називає документи, пов’язані із забудовником. На час слідчих дій співробітникам центру заборонили полишати приміщення.

Нагадаємо, ще в 2008 році будівлі на території Центру продали приватному власнику. Тривалий час керівництво Центру намагалось позбутися землі, на якому розміщені продані будівлі, адже Центр платив за нього податок. Згодом Центр Довженка погодив межі ділянок із власником будівель і той розпочав будівництво ЖК White Lines та зробив інвестиції у ремонт Центру. Утім, ані Мінкульт, ані Держкіно, під чиє підпорядкування Центр перейшов у липні 2022, так і не підписали інвестиційний договір із забудовником. У жовтні Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів Довженко-Центру. У Центрі вважають, що однією з основних причин, що стоять за “реорганізацією” Центру, є земельне питання. Джерела у компанії забудовника кажуть про плани забудувати всю ділянку Довженко-Центру.

Напередодні команда Довженко-Центру не пустила нову очільницю до приміщення. Колектив вимагав озвучити стратегічний план щодо майбутнього інституції.

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