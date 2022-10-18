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Фонд держмайна розпочав приватизацію "Довженко-Центру"

Оренда виставлених на приватизацію корпусів забезпечувала діяльність інституції.

Фонд держмайна розпочав приватизацію "Довженко-Центру"
Фото: Довженко-Центр

Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів Довженко-Центру/ Про це повідомила пресслужба інституції, посилаючись на лист Фонду держмайна, датований 26 вересня. Йдеться про два нежитлові будинки площею у 3 137 кв. м та 5 927 кв.м відповідно; про основний корпус Центру поки що не йдеться.

Як повідомляє Довженко-Центр, Держкіно надало згоду на цю приватизацію 6 вересня, одразу після видання наказу про “реорганізацію” Центру. Держкіно не поінформувало Центр про рішення щодо приватизації та не запропонувало альтернативних способів утримання Центру: виставлені на приватизацію корпуси раніше Центр здавав в оренду. Надходження йшли в державний бюджет, частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання Центру, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10000 найменувань (понад 60 000 одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 000 архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін підтримав рішення Держкіно по ліквідації Довженко-Центру, обгрунтовуючи це збитковістю інституції. Натомість сам Центр називає це обгрунтування маніпуляцією, адже він приносив прибуток і не був дотаційним.

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