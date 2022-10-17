40 митців із різних країн показали у Варшаві своє бачення воєнних злочинів росіян в Україні

У центрі Варшави відбулася мультимедійна виставка міжнародної мистецької резиденції BIRUCHIY TRANSCARPATHIA 022. ART WAR, яка представила твори 40 митців з України, Італії, США, Австрії, Великобританії, Франції, Чехії, Данії та Польщі. Про це повідомили організатори.

Україну на виставці представили Жанна Кадирова, Ілля Ісупов, Влада Ралко, Володимир Будніков, Олександр Глядєлов, Віктор Покиданець, Олексій Сай. Кураторська група виставки - Геннадій Козуб, Вікторія Бурлака, Наталія Маценко, Олена Сперанська.

До експозиції виставки увійшли роботи, створені напередодні та під час вторгнення й активних бойових дій: живопис, графіка (зокрема, серія плакатів воєнного часу), інсталяції, скульптура, фото та відеодокументація подій в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Києві, Харкові, Лисичанську та у інших українських містах, частково або повністю зтертих з лиця землі.

Ілля Ісупов (Київ, Україна) створив інсталяцію із зображенням молодого призовника, якого підстригають перед відправкою до армії на служіння України, включивши в структуру твору свою власну повістку.

Фото: надано організаторами Ілля Ісупов

Микола Маценко (Черкаси, Україна)представив дві роботи у своєму фірмовому «геральдичному» виконанні. «Історія морського права» – композиція, присвячена беззаконню росіян у Чорному та Азовському морях; «Історія» – ванітас із черепом та книгою, нагадує про плинність часу, і про те, що історія складається з окремих людських доль.

Віктор Покиданець, що навесні ледве зміг виїхати із заблокованого Миколаєва, представив «Потаємні стільники рос.літа» в яких вирізані в російських книжках об’ємні отвори для зберігання холодної та вогнепальної зброї символізують машину пропаганди, що спрямовану на знищення української ідентичності, геноцид громадян України та їх культурну дискримінацію. Також в межах резиденції автор створив серію живопису «Милі форми», підіймаючи тему мародерства помешкань українців солдатами Російської Федерації.

Фото: надано організаторами Віктор Покиданець

Микола Гончаров створив графічну серію ARTWAR за мотивами власної евакуації з Києва на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: надано організаторами Микола Гончаров

Диптих «Примарний натюрморт» Юрія Коваля (Львів, Україна) присвячений втратам мільйонів українців, яких позбавили родичів, домівок, домашніх улюбленців, які вижили і стали вимушеними біженцями до інших країн.

Олексій Сай (Київ, Україна) представив серію «Новини», монохромний щоденник війни, де кожна сторінка містить нові руйнування. Чорні клуби диму, позбавлені географічних прив’язок, символізують відбитки щоденного похмурого інформаційного потоку, який став незмінним тлом повсякденного життя.

Юрій Єфанов, що нині мешкає в Києві, але виріс у Криму, представив інсталяцію «Чим далі батьківщина, тим гарніша». У роботі художник поєднує ностальгію за рідною землею, її міфологізацію та поетизацію із жорсткою реальністю.

Лауреат Шевченківської премії Олександр Глядєлов, який щодня документує військові події та київська фешн-фотографка Вєра Бланш представили серії фоторобіт з фіксацією страшних подій, зруйнованих міст, помешкань та життів мешканців України.

Фото: надано організаторами Олександр Глядєлов, Вєра Бланш

Також в експозиції були представлені три документальні фільми, пов’язані з учасниками виставки та їхніми творами. «Кадирівська паляниця» – про те, як Жанна Кадирова та Денис Рубан створюють серію об’єктів під назвою «Паляниця»; «Шпорик» – про художників з Ужгорода, що перетворили мистецьку майстерню на виробництво компактних пічок для користування в умовах війни; «Поповнення колекції сучасного мистецтва Геннадія Козуба» – історія повернення до зруйнованої війною квартири в Ірпені засновника та організатора резиденції BIRUCHIY. Автори фільмів – Іван Сауткін, Ганна Єресько та Олена Зашко.

Фото: надано організаторами Кадр з фільму "Кадирівська паляниця"

В проєкті також прийняли участь Габріеле Аббруццезе (Катанія, Італія), Юлія Бєляєва (Лінц, Австрія), Павло Керестей (Лондон, Великобританія), Нікіта Кравцов (Ялта, Україна/Париж, Франція), Антон Лапов (Нью-Йорк, США), Ніна Мурашкіна (Барселона, Іспанія), Павла Нікітіна (Брно, Чехія), Марія Пасічник (Скоттсдейл, США), Сергій Святченко (Копенгаген, Данія), Стаху Шумськи (Варшава, Польща), та ін.

Метою виставки організатори називають привернення уваги до проблем психологічної допомоги дітям, постраждалим від насильства під час війни, та зібр коштів для додаткового фінансування Благодійного фонду "Посмішка ЮА", який опікується цим питанням. Організатори планують подальші покази проєкту в Німеччині, Великобританії та США.

Резиденція BIRUCHIY TRANSCARPATHIA 022. ART WAR відбулася два місяці тому у селі Нижнє Селище Хустського району Закарпатської області України.

Нагадаємо, у серпні в Лісабоні проходила виставка українського сучасного мистецтва “ Подаруй мені завтра”.