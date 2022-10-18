Премію Drahomán Prize отримав польський перекладач Богдан Задура

17 жовтня у Берліні оголосили переможця премії для перекладачів з української мови на мови світу Drahomán Prize за 2021 рік - ним став польський перекладач Богдан Задура. Про це повідомив генеральний директор Українського Інституту Володимир Шейко на своїй сторінці у фейсбук.

Богдан Задура – професійний перекладач з української мови на польську, письменник та автор 25 книжок поезії, понад десятка томів есеїв і прози.

Багаторічний редактор квартальника Akcent, від 2004 року – головний редактор місячника Twórczośc. Нагороду Богдан Задура отримав за переклади польською мовою творів Катерини Бабкіної ("Мій дід танцював краще за всіх", видавництво Warsztaty Kultury), Василя Махна ("Вічний Календар", видавництво Państwowy Instytut Wydawniczy) та Юрія Винничука ("Лютеція", видавництво Warstwy).

Окрім нього, до короткого списку премії Drahomán Prize за 2021 рік увійшли Алессандро Акіллі(номінований із перекладом італійською мовою роману Маркіяна Камиша “Оформляндія, або Прогулянка в Зону”, видавництво Keller editore) та Ірина Дмитришин (номінована з перекладом французькою мовою роману Юрія Андруховича “Лексикон інтимних міст”, видавництво Noir sur Blanc).

Також у рамках церемонії було вручено Спеціальну відзнаку Капітули “за філігранний переклад класики українського літературного модернізму і внесок у промоцію української літератури в Європі”. Її отримав Тобіас Валс – перекладач з української на нідерландську мову, який був номінований видавництвом Pegasus Publishers за переклад книги Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію".

Цьогоріч через російське вторгнення премію Drahomán Prize, засновану Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги та покликану підтримати та відзначити роботу перекладачів з української мови на мови світу, проводили у Берліні.

Надаємо, першою лауреаткою Drahomán Prize році стала Клаудіа Дате - перекладачка української літератури в Німеччині. Минулого року через локдаун вона не змогла особисто отримати статуетку, тож вручення премії відбулося на цьогорічній церемонії.