Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
ГоловнаКультура

Сергій Притула надіслав Ілону Маску книжку з історії України

Культурна спільнота критикує вибір книги.

Сергій Притула надіслав Ілону Маску книжку з історії України
Фото: twitter.com/serhiyprytula

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула відправив Ілону Маску книжку з історії України. Про це Притула повідомив у своєму твіттері

Після твіту Ілона Маска, у якому той запропонував віддати Крим РФ, Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим почали збір коштів на підручник історії України для Маска англійською мовою. Волонтери зібрали 2,3 мільйона гривень. 12 жовтня Притула опублікував твіт про те, що на зібрані кошти він придбає підручник для Маска, а на решту - партію рацій Motorola R7 для ЗСУ. Вибір Сергія Притули випав на книгу «Історія Держави Української» Романа Піняжка.

twitter.com/serhiyprytula
twitter.com/serhiyprytula

Цей вибір викликав критику у соцмережах з боку культурної спільноти та професійних істориків. Зокрема, старший науковий співробітник Інституту Історії НАН України Геннадій Єфременко написав про книжку Піняжка: “Єдине, чим вона вигідно вирізняється - то це багатьма яскравими ілюстраціями. Все. Історії України як такої там немає. Просто НЕМАЄ. Але є купа міфів, що ганьблять Україну. Є незнання дат і календаря.Є елементарне невігластво.” 

“Невже саме такою - з картинками, але і з купою антиукраїнських міфів та просто відвертих  нісенітниць  - Ви сам бачите історію України?, - звернувся історик до Притули. - Чому не радитеся з фахівцями?”

Фото: FB Геннадій Єфіменко

Науковець порадив волонтерам та усім українцям звернути увагу на книги Інституту Історії НАН України, роботу “The Gates of Europe. A History of Ukraine” Сергія Плохія та цикл лекцій Тімоті Снайдера, який можна переглянути на ютубі. 

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула і волонтер Сергій Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе. Менш як за годину лише на рахунок Сергія Стерненка українці перерахували 12 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також