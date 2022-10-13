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​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі

На Донеччині український безпілотник Mavic протаранив ворожий коптер.

​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Фото: secur.ua

Розвідувальний український безпілотник переміг у повітряній дуелі коптер окупантів і протаранив його. Відео двобою опублікував волонтер Сергій Притула.

За його словами, на записі зафіксовано вправну роботу оператора БПЛА Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Зараз не Перша світова, але повітряні дуелі асів досі трапляються. На цьому відео з Донецької області наш з вами дрон Мавік, який ми передали одному з підрозділів ДШВ, йде на таран та вправно підрізає дрон росіян", - написав Притула в Telegram.

Він зазначив, що ця дуель стала першою і останньою для коптера російських загарбників.

"Шах і мат, тільки пропелери порозлітались! Вже разів 20 передивився, і кожного разу радісно. Уявляю собі вираз обличчя російського оператора", - додав Притула.

Коптер DJI Mavic 3 – саме такі дрони волонтери Фонду Сергія Притули та інших організацій неодноразово передавали на ЗСУ. Mavic 3 – це комерційний квадрокоптер, одна з найновіших моделей китайської компанії DJI, що вийшла на ринок лише у 2021 році.

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