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СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, розосереджену по різних регіонах України

ФСБ намагалася наповнити Україну завербованими ув'язненими з «ЛНР».

СБУ нейтралізувала російську агентурну мережу, розосереджену по різних регіонах України
Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«До її складу входило сім ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини», - йдеться у повідомленні.

Їм залишався мінімальний строк за ґратами, тож вони були завербовані ФСБ із завданням просити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон.

Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України.

Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися «начальник оперативной части исправительной колонии № 38» терористичної організації «ЛНР». Свої дії він координував з кадровими співробітниками ФСБ.

Служба безпеки своєчасно зірвала плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.

Нагадаємо, СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ.

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