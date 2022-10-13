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На Київщині ліквідували пожежу, що зайнялася внаслідок ударів ворожих дронів

За інформацією ОВА, влучання було по об’єкту інфраструктури Макарівської громади.

На Київщині ліквідували пожежу, що зайнялася внаслідок ударів ворожих дронів
Фото: Олексій Кулеба

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталася у Київській області сьогодні вранці внаслідок ударів ворожих дронів-камікадзе по одному з об’єктів інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 5 ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. В одній з громад області було три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа.

 

Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у зведенні ОВА повідомлялося, що вранці ворог наніс удари дронами-камікадзе по об’єкту критичної інфраструктури Макарівської громади області. 

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