​У бюджеті на 2023 рік 50% видатків або 1 трлн гривень будуть витрачені на обороноздатність, – Шуляк

У 2023 році передбачили понад 1 трлн гривень або 50% видатків на обороноздатність. Однак в цілому бюджет на 2023 рік депутати не встигнуть проголосувати до кінця жовтня.

Про це на брифінгу повідомила народна депутатка, голова політичної партії “Слуга народу” Олена Шуляк, передає кореспондент LB.

“Не так давно був ухвалений бюджет у першому читанні. Тиждень назад. Міністр фінансів (Сергій Марченко) представляв його у парламенті. Цей бюджет ми називаємо бюджетом перемоги, оскільки понад 50% бюджету, понад 1 трлн грн – це гроші, які будуть витрачені на підвищення обороноздатності нашої країни”, – заявила Шуляк.

За її словами, на другому місці – видатки на соціальну сферу.

“Це 432 млрд гривень плюс. Це кошти, які підуть на виплати пенсій, соціальні виплати, малозабезпечених людей, значна частина – внутрішньо переміщених осіб… Понад 100 млрд гривень отримають освіта та медицина”, – додала вона.

Нардепка нагадала, що до першого читання проєкту закону депутати подали понад 1 200 правок.

“Звичайно, вони не були враховані. Були розглянуті буквально декілька правок до першого читання. Частина правок пішла на доопрацювання з Урядом. Але усі ми добре розуміємо, що бюджет, правда, простий і зрозумілий. Всі гроші йдуть на оборону. І вже потім всі інші речі”.

Шуляк прогнозує, що у другому читанні нардепи не встигнуть ухвалити закон про державний бюджет на наступний рік до кінця жовтня, як раніше планувалося.

“Бюджет, я думаю, що в жовтні – ні. Є певна процедура. Перше читання пройшло. Готуємося до другого читання”, – сказала вона.

Нагадаємо, найближчими тижнями Сполучені Штати планують виділити Україні пряму бюджетну підтримку у розмірі 4,5 млрд доларів.