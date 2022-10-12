Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро екстреної підтримки

Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

“Вдячний Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку. Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни”, – зауважив прем’єр.

Нагадаємо, Україна отримала від ЄІБ 500 млн євро на фінансування Укравтодору та Укрзалізниці.