Зеленський представив колективу НБУ його нового голову – Андрія Пишного

Сьогодні, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив колективу Нацбанку нового голову НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

“Глава держави подякував попередньому очільникові Нацбанку Кирилові Шевченку та всій команді НБУ за копітку роботу зі збереження макрофінансової стабільності в державі з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації”, йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський зазначив, що Андрій Пишний є досвідченою людиною у фінансовій та банківській сферах, і очікує, що той наблизить підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що Україна очікує на отримання найближчим часом 1,3 млрд доларів додаткової підтримки. Крім того, Україна чекає на місію МВФ і спеціальну програму для країни, що перебуває у війні.

Андрій Пишний серед своїх пріоритетів назвав макрофінансову стабільність у країні, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, збереження стійкості банківської системи.

“Наступний рік буде непростим. 38 мільярдів доларів – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми працюватимемо”, – зазначив він.

Нагадаємо, 7 жовтні Верховна Рада проголосувала за подання президента України щодо призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.

За день до того парламент проголосував за звільнення голови НБУ Кирила Шевченка. А президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного.

Кирило Шевченко минулого тижня оголосив, що йде з посади очільника НБУ через стан здоровʼя. САП і НАБУ оголосили йому підозру в розтраті, що стосується періоду його правління в Укргазбанку.