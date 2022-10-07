В Мінреінтеграції розповіли, скільки виплатити коштів жителям деокупованих територій у трьох областях

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило дані про те, скільки коштів наразі виплатили жителям деокупованих населених пунктів трьох областей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Так, жителі деокупованих населених пунктів Херсонської області вже отримали виплати на суму майже 500 000 гривень.

"Наразі грошова допомога доставляється у 9 населених пунктів області: Кам’янка, Кочубеївка, Пригір’я, Заградівка, Свободне, Краснівка, Орлове, Новобратське, Наталине", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, відучора кошти в розмірі 1200 гривень нарахували ще близько тисячі мешканцям звільненої Харківщини. Сьогодні у регіоні продовжуються виплати в населених пунктах Шевченкове, Слобідка, Олександрівка.

У Донецькій області кошти отримали всі жителі села Ярова, продовжуються виплати в місті Святогірськ. Загальна сума у цих населених пунктах становить понад 700 тис. гривень. Сьогодні Укрпошта доставляє готівку жителям звільненого Лимана на Донеччині.

Нагадаємо, у вересні почали виплачувати по 1200 гривень людям у звільнених населених пунктів Харківщини. Проєкт був пілотний. Фінансову підтримку надали Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Раніше МінТОТ оприлюднило інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки, якщо не працюють банківські відділення та банкомати.