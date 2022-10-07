​Рада проголосувала проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні

У проєкті врахували лише декілька правок нардепів щодо збільшення фінансування ДФРР та соціального захисту. Правки про виділення коштів на телемарафон нардепи відхилили. Парламентарі планують остаточно ухвалити державний бюджет до кінця місяця.

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідну постанову про затвердження пропозицій народних депутатів до проєкту закону про державний бюджет на 2023 рік проголосував 251 нардеп.

По фракціях та групах:

"Слуга народу" – 194;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 17;

"За майбутнє" – 1;

"Голос" – 7;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 11;

позафракційні – 4.

До першого читання було подано 1270 правок народних депутатів. Однак напередодні профільний бюджетний комітет рекомендував врахувати лише чотири правки до першого читання:

+2 млрд гривень – ДФРР;

+1,3 млрд гривень – на заходи у сфері захисту інформаційного простору;

+446 млн гривень – соцзахисту дітей та сім’ї;

+100 млн гривень – виробництво телепрограм.

За словами Железняка, фактично у проєкті хотіли передбачити додаткові 1,4 млрд гривень на фінансування каналів "Фрідом", "Дом" та "Марафон". Важливо, що враховуючи першу редакцію Мінфіну, запропонували фінансування загального марафону у понад 2 млрд гривень.

"На "Марафон" вже закладали 600 млн гривень. На здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору – 40 млн гривень… До першого читання пропонували загальну суму (без "Суспільного") на "Марафон" у понад 2 млрд гривень. У влади було 100 500 способів, як зробити у бюджеті те саме, але елегантно… Але обрали найпростіший шлях "не паритись" і з чотирьох прийнятих правок вклали ці +1,4 млрд", – додав Железняк.

Однак, за його словами, під час розгляду проєкту у сесійній залі протягом двох годин "збили дві правки про збільшення на +1,4 млрд гривень фінансування "Марафону", – підкреслив він.

Під час голосування на підтвердження ці правки набрали лише 187 та 197 голосів, тому вони вважаються відхиленими у бюджетних висновках.

"Ось тепер бюджет виглядає значно краще", – зазначив нардеп.

Усі інші правки були рекомендовані бюджетним комітетом з формулюванням: "доручити уряду розглянути можливість".

За прогнозами Ярослава Железняка, розгляд проєкту закону в другому читанні та в цілому планується до кінця жовтня.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко говорив про те, що бюджет на 2023 рік має бути прийнятий в цілому до середини жовтня. Половина усіх видатків, що передбачені в проєкті кошторису на 2023 рік, будуть спрямовані на оборону.