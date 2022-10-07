Галущенко озвучив можливі сценарії демілітаризації ЗАЕС

Демілітаризація Запорізької АЕС можлива за сценарієм МАГАТЕ у разі, якщо росіяни полишають станцію і декількакілометрову зону навколо неї, та коли фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Я бачу два шляхи вирішення ситуації. Перший – це рухатися за сценарієм МАГАТЕ. І розглянути демілітаризацію не тільки станції, а й відповідної зони: 10 км, 20, 30 навколо станції.

І щоб український персонал працював на станції без тиску. Але виключно за умови виходу зі станції російських військових і представників «Росатома».

І є інша опція, коли фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація. Це одне з можливих вирішень ситуації. Але ключове питання, наскільки росіяни готові будуть фізично залишити станцію", – сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики України також вважає, що запровадження санкцій проти російської ядерної промисловості, зокрема стосовно "Росатома" будуть стимулювати росіян піти на угоду щодо ЗАЕС.

Він також додав, що Україна вже звернулася до МАГАТЕ щодо позбавлення Росії, країни, що вдається до ядерного тероризму, прав і привілеїв в організації.

"Сподіваюся, міжнародна спільнота почує наші заклики, адже Росія розуміє розмови лише з позиції сили. У цьому випадку це запровадження тотальних санкцій проти російської ядерної промисловості, жорсткі обмеження з боку МАГАТЕ. Або ж є другий варіант розвитку подій – коли вплив на ситуацію ЗСУ буде швидшим, ніж міжнародний", – додав він.

Нагадаємо, окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС. Тепер вона недійсна.

Котін почав виконувати обовʼязки очільника станції після того, як росіяни вкрали та утримували генерального директора ЗАЕС. Його вдалося визволити, але працювати він більше не буде.

Путін тим часом підписав нелегальний указ про "передачу" української ЗАЕС "Росатому". На тлі нового напруження до України вирушив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.