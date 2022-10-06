Комітет фінансів схвалив кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ, - Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив призначення Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.
Про це у своєму Telegram повідомив перший заступник керівника комітету, народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, рішення підтримали 19 депутатів-членів комітету, один утримався.
"В найближчий час це рішення затвердить і сесійна зала. Сам Андрій Пишний приймав участь у засіданні. Зазначив, що найважливіший пріоритет - розпочати програму з МВФ. Збереження ставки 25% підтримує", - розповів Железняк.
Нагадаємо, нині парламент проголосував за звільнення голови Національного банку України Кирила Шевченка. А Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави НБУ.