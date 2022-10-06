НБУ вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати Банк Січ

Національний банк України ліквідовує АТ "Банк Січ".

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 06 жовтня 2022 року № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні НБУ відніс банк до категорії неплатоспроможних, оскільки "Січ" не виконала своїх зобов’язань перед Нацбанком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Нещодавно стало відомо, що у Києві вирішили створити Муніципальний банк Києва. Міська влада має намір подати заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ "Банк Січ" і перетворити його на універсальний фінансовий інструмент міста.