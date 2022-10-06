Кредит від Польщі передбачає облаштування пунтків пропуску та закупівлю дронів

Кредит від Польщі на умовах пов’язаної допомоги передбачає облаштування прикордонних пунктів пропуску, закупівлю скануючих систем та дронів.

Про це йшлося сьогодні під час наради Мінреінтеграції та Міністерства фінансів України, де розглядалися результати засідання українсько-польської експертної групи.

Кредитні кошти планується витратити на розбудову дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. А також – на реконструкцію пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, засобів митного контролю.

Частина коштів піде на закупівлю скануючих систем для Державної митної служби та дронів для Державної прикордонної служби.

“Дякуємо польській стороні за всебічну підтримку, яку ми відчуваємо з першого дня повномасштабного вторгнення рф. Сьогоднішні домовленості – ще один наочний приклад такої підтримки та допомоги. Це дозволить Україні облаштувати свої кордони у відповідності з всіма сучасними стандартами країн ЄС та мати якісний контроль за кордонами. Це ще один внесок у нашу спільну Перемогу, яка вже незабаром”, – зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Нагадаємо, що Ірина Верещук є головою міжурядової комісії з Республікою Польща, яка координує діяльність між урядами наших держав в економічній, енергетичній, культурній і інших сферах.