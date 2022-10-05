​Єврозона стикнеться з рецесією через поглиблення спаду, – Reuters

Через стрімке падіння ділової активності єврозона, ймовірно, не зможе уникнути рецесії.

Про це пише Reuters.

Підприємства та споживачі побоюються витрачати кошти, оскільки в регіоні наближаються зимові місяці з і без того високими цінами на енергоносії, які, ймовірно, зростуть далі. Підприємства також страждають від порушення ланцюжків поставок через вторгнення Росії в Україну.

Остаточний зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global для єврозони, який вважається хорошим показником економічного здоров’я, у вересні впав до 20-місячного мінімуму – до 48,1 з 48,9 у серпні.

"Усе, що нижче 50, вказує на скорочення", – пояснює агентство.

"Опитування вказує не тільки на погіршення економічного спаду, але й на погіршення інфляційної картини", – пише видання.

Індекс PMI цін на сировину підскочив до 77,1 з 72,3.

При цьому зростання цін, особливо витрат на енергоносії, разом із похмурою економічною перспективою змусили споживачів насторожитися.

"Зростаюча інфляція, пов’язана з енергетичною кризою та війною в Україні, знищує попит у той самий час, коли бізнес-довіра падає до рівнів, яких не було з часів боргової кризи в регіоні в 2012 році, за винятком карантину через пандемію", – кажуть аналітики.

Минулого місяця ЄЦБ підвищив свої ключові процентні ставки на безпрецедентні 75 базисних пунктів і пообіцяв подальше підвищення, віддаючи пріоритет боротьбі з інфляцією, навіть якщо блок, ймовірно, прямує до зимової рецесії.

Нагадаємо, цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж минулого року. Завдяки цьому вдасться компенсувати поставки газу з Росії.