Україна має бути готова до зупинки транзиту російського газу, - Шмигаль

Середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки.

Крім обстрілів Росією критичної інфраструктури України є ймовірність повного припинення газового транзиту через територію нашої держави до Європи.

Про це заявив на засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після семи місяців повномасштабної війни вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною-терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Мова насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик. Зокрема, йдеться і про ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Такого сценарію не можна виключати. Тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою, ніж у минулі роки.

"Зараз таку політику впроваджують більшість країн Європи. Ми живемо та працюємо в умовах війни, і кожен із нас має з розумінням ставитися до цих викликів", - додав прем'єр.

Також в Україні працюють над захистом критично важливих об’єктів і створюють запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи.

Нагадаємо, влітку Кабмін погодив виділення 1,4 млрд грн для придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. Вони в разі руйнування окупантами інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Нещодавно міська рада Чернігова на позачерговому засіданні звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в обласному центрі. Міськрада просить терміново скликати урядовий штаб з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті.