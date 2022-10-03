В Україні інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, – Чернишов

В Україні інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, а ресурсів природного газу та вугілля також достатньо для проходження зими.

Про це на брифінгу повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає кореспондент LB.

"Робота з підготовки до опалювального сезону розпочалася вже давно та заздалегідь. Фактично вона розпочинається одразу після завершення попереднього опалювального сезону. Протягом всього літа регіони, міста і громади готувалися до наступного опалювального сезону. Сьогодні рівень підготовки усіх інженерних систем, мереж та обладнання житлово-комунального господарства становить приблизно 97% у середньому по країні", – заявив він.

Міністр наголосив, що наступного засідання штабу, яке відбудеться 6 жовтня, планують оголосити про наближення практично до 100% готовності до опалювального сезону усіх відповідних систем.

"Які є виклики та відмінності?.. Зрозуміло, що основні виклики – це наявність ресурсу: природного газу та вугілля. Другий ризик – це руйнування унаслідок агресії. Та ми маємо ризики нових руйнувань критичної інфраструктури. Щодо наявності ресурсів, що турбує не лише Україну, а весь світ, країни Європи, то Україна досить ретельно працювала над накопиченням газу. Наша мета на початку опалювального сезону – мати у сховищах приблизно 14,5 млрд куб м природного газу. Ми наближаємося до цієї цифри. На сьогодні вже є приблизно 14 млрд, які ми накопичили. Також ми плануємо підготувати безпрецедентно великі об’єми вугілля. У наших планах – це 2,2 млн т, які мають бути накопичені. Ми наближаємося до цифри 2 млн т, якщо рахувати не лише склади підприємств, а й інші об’єкти збереження вугілля. Тому у відношенні ресурсів ми досить підготовлені, щоб розпочати опалювальний сезон", – запевнив він.

Щодо стану інфраструктури, то понад 350 котелень були пошкоджені. На жаль, руйнування продовжуються. Втім на деокупованих територіях вже декілька місяців продовжується робота з відновлення об’єктів інфраструктури.

"Наразі йде активна робота щодо відновлення постачання газу на контрольовані території Донецької області. Ми досить активно працюємо над цим питанням. Безумовно, там, де не буде забезпечене централізоване постачання тепла та води, там ми рекомендуємо в громадах інакше підходити до цього питання. Робота група віцепрем’єрки Ірини Верещук працює над питаннями евакуації… Але ми маємо обігріти кожного українця цієї зими, і ми це зробимо".

Нагадаємо, абсолютна більшість українців (70%) готові до можливих проблем з опаленням узимку. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Тим часом міська рада Чернігова звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в обласному центрі. Міськрада просить терміново скликати урядовий штаб з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій у місті.